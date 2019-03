Vorige maand nog Belgisch kampioen, nu gewond na vechtpartij met everzwijn: “Afwachten of alle husky’s ooit nog kunnen racen” Marco Mariotti

07 maart 2019

12u57 0 Beringen Drie uur lang hebben zes husky’s gisteren gevochten met een everzwijn die onder de omheining was doorgekropen. Het zwijn zat mee ingesloten, en wat volgde was een urenlang strijd. De eigenaars belden de politie, een dierenarts en zelfs een jager. Maar pas na drie uur kon de everzwijn zich weer onder de draad doorwurmen. “Enkele honden zijn er erg aan toe", zegt Elke Rottier die vorige maand nog Belgisch Kampioen sledehondenrace werd met haar honden.

Elke Rottier woont al tien jaar in Beringen, op een steenworp van het militair domein waar ook wolven Gust en Naya zitten. Achter haar woning beheert ze een stuk grond van drie hectare dat volledig is omheind speciaal voor haar husky’s waar ze actief mee is in de sledehondenracewereld. Vorige maand werd ze zelfs Belgisch kampioen met haar viervoeters.

Maar woensdag brak zowat de hel los in haar achtertuin. Een everzwijn was erin geslaagd achteraan het domein onder de omheining door te kruipen. Nog voor Elke kon reageren was het kwaad al geschied. “De husky’s zijn meteen in de aanval gegaan richting het zwijn", vertelt ze. “Ze zijn elkaar beginnen belagen, bijten, aanvallen. Onvoorstelbaar. We probeerden de honden telkens weg te trekken, maar daar was bijna geen beginnen aan. En het zwijn kon niet weg, voelde zich ingesloten en liet zich allesbehalve doen.”

Het everzwijn raakte gewond, maar ook de husky’s deelden serieus in de klappen. “We verwittigden de politie, een dierenarts en zelfs een jager. Maar het domein achteraan is redelijk begroeid, je kon er moeilijk komen en was zelfs gevaarlijk. We vroeger eerst de politie het zwijn neer te schieten, maar dat zou volgens hen niet veel helpen. Een politiekogel is te licht voor zo’n kolos, en ze hadden ook de honden kunnen raken.”

Pas na een gevecht van drie uur, slaagden de eigenaars erin om de honden op afstand te houden. Het zwijn kon uiteindelijk op eigen kracht onder de omheining door kruipen richting het bos.

Afgescheurde pees

“We wonen hier nu al tien jaar, en in het verleden hoorden we de honden wel eens blaffen richting het vlakbij gelegen bos. Maar dit maakten we nog nooit meer. We wisten dat hier everzwijn, ree, konijn zit. Maar nog nooit raakte er een everzwijn onder het hekwerk door.”

Elke vermoedt dat sinds de aanleg van een andere omheining bij een nabijgelegen akker, de everzwijnen van koers veranderden, en zo richting haar eigendom liepen. “Met zes honden ben ik naar de dierenarts geweest. Eén van hen had een gat in de buik, een ander heel wat snijwonden, en nog een derde had een afgescheurde pees. Dat gebeurde bij de jongste hond die impulsief in de aanval ging.”

Compensatie

“Ik ga met de stad contact opnemen, in de hoop op een compensatie. Wolven bijten schapen dood, en daar kan je compensatie voor krijgen. Maar deze schatjes zijn mijn wedstrijdhonden, Belgische kampioenen. Ik heb er zo mee te doen. Ze waren stikop en zijn vandaag héél stil.”