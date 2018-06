Voorstel tot vergroenen van begraafplaatsen 25 juni 2018

02u34 0 Beringen Op de gemeenteraad dient Hilaire Poels (onafhankelijk) een voorstel in om de begraafplaatsen in Beringen te vergroenen.

"Sinds het verbod op pesticiden is het verwijderen van onkruid erg tijdrovend. Bovendien biedt het de kans om de kerkhoven om te toveren tot groene begraafplaatsen. Een vrouw vroeg me onlangs te vragen om een boom op het kerkhof te kappen omdat de blaadjes voor overlast zorgen. Op een groene begraafplaats stoort dat niet langer. Daarom vraag ik een algemeen kader uit te werken voor deze vergroening. Men kan dan bijvoorbeeld hoofdpaden inzaaien. De stroken tussen en achter de graven, die moeilijk bereikbaar zijn voor machinaal onderhoud, kunnen opgevuld worden met planten, die het onkruid onderdrukken. We kunnen ook enkele firma's, grotere spelers op de markt van groenbeheer, aanschrijven om een voorstel te doen. Dit laten we over aan onze specialist op de dienst ter zake. Het succes van de vergroening en het open stellen van het Dorpsplein in Paal heeft mij het volste vertrouwen gegeven dat iets dergelijks ook zal lukken voor onze begraafplaatsen." (BVDH)