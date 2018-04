Voorstel tot samenroepen van commissie Welzijn en Educatie 13 april 2018

02u52 0

Onafhankelijk raadslid Tijs Lemmens wil dat de commissie Welzijn en Educatie wordt samengeroepen. Aanleiding hiervoor is het toewijzingssysteem voor kleuterscholen dat al een tijdje onderwerp van discussie is. "Dat er dit jaar mogelijks een probleem ging opduiken, was al duidelijk op basis van mijn schriftelijke vraag van 16 januari 2018. Er waren 115 plaatsen in Paal voor een potentieel van 132 inschrijvingen en 162 plaatsen voor 185 potentiële inschrijvingen in Koersel. In het verleden heb ik al een paar keer opgemerkt dat het systeem een paar extreme uitkomsten toelaat en dat dit onvoldoende ondervangen wordt. Een aantal failsafes zouden moeten ingebouwd worden zodat iedereen toch in de buurt naar school kan", stelt hij klaar. In de commissie 8 wil hij dat het hele systeem en de bijhorende acties besproken zullen worden. (BVDH)