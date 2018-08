VOLUIT trekt voluit naar de kiezer 03 augustus 2018

02u45 0

De Beringse lijst VOLUIT zet tijdens haar campagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voluit in op burgerparticipatie. "We doen bevragingen via Facebook, namen enquêtes af, organiseren evenementen voor verschillende doelgroepen. Ook hebben we de nodige aandacht geschonken aan externe bevragingen en platformen zoals jijkiest.be. We hebben zo open en onbevooroordeeld mogelijk geluisterd naar de burgers, wat ons heel wat interessante inzichten heeft gegeven", vertelt kandidaat Tijs Lemmens. "Volgens kandidaat Bert Schoops werd bij de burgers gezegd dat de wegen- en fietsinfrastructuur beter kunnen. "Op het eerste zicht lijkt een meerderheid van de inwoners van onze stad zich ook te kunnen vinden in een uitbreiding van het camerabeleid. Ook merken we duidelijk dat er te weinig aandacht en erkenning wordt gegeven aan het unieke karakter van onze verschillende deelgemeenten en dorpen."





Binnenkort komt VOLUIT met een laatste actie naar de bus. "Ook in ons programma zullen concrete actiepunten op vlak van burgerparticipatie staan", besluit kandidaat An Moons. (BVDH)





Meer over politiek

verkiezingen