VOLUIT organiseert avond met ambassadeurs BVDH

03 december 2018

10u13 0 Beringen VOLUIT heeft als politieke beweging een goede start gemaakt met zes zitjes in de gemeenteraad en twee schepenposten. De partij gaat graag door op haar elan en organiseerde een eerste avond met ambassadeurs.

Lijsttrekker Bert Schoofs deed op deze avond in de Sleepvaart het relaas van een succesvolle verkiezingscampagne. An Moons stelde de leden van de toekomstige fractie voor en Tijs Lemmens lichtte de werking van de gemeenteraad en het schepencollege kort toe. Tom Mentens wierp een licht op welke richting VOLUIT uit wil met haar ambassadeurs, waarna het aan de genodigden was om hun verwachtingen te uiten. Vanuit het publiek kwamen er enkele suggesties en ideeën die in de toekomst meegenomen zullen worden. De avond werd verder gezet met gesprekken tussen pot en pint. De partij was zeer tevreden met de opkomst van enkele nieuwe mensen.