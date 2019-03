Vlajo laat leerlingen van het Mozaïek stage lopen in Albert Heijn BVDH

19 maart 2019

Aanstaande donderdag mogen de leerlingen van het Mozaïek een halve dag stage lopen bij de Albert Heijn in Beringen. Mee op stap gaan met de supermarktmanager, het vullen van de rekken, het onthalen van klanten,… al deze taken zullen ze tijdens de talentenstage op zich nemen. Het onderzoeksproject gaat uit van het principe dat je niet vroeg genoeg kan beginnen met de zoektocht naar je eigen talenten. Leerlingen krijgen immers de kans om in een onderneming rond te “snuffelen” om later een betere studiekeuze te maken. Eerder kregen ze al de taak om te solliciteren voor een bepaalde functie en de dag zelf ondervinden ze dat attitudes zoals stiptheid, netheid, initiatief nemen, leiding nemen en onder leiding kunnen werken ook in het bedrijfsleven belangrijk zijn. De leerlingen krijgen de hele voormiddag hulp van een ‘droomcoach’ die ze zelf kiezen en die hen op het einde evalueert.