Vlaams Belang voor behoud van kolenwasserij BVDH

04 april 2019

De mogelijke sloop van een deel van de kolenwasserij op de mijnsite van Beringen gaat momenteel over de tongen in Beringen. Vlaams Belang schaart zich in elk geval achter het behoud van deze kolenwasserij. “Declassering met daarna afbraak is een echte verminking voor deze unieke site met een zeer zware aantasting van de erfgoedwaarden tot gevolg”, stelt gemeenteraadslid Lowie Tielens. Hij wordt daarin gesteund door Genkenaar Chris Janssens, fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement: “De vermeende hoge kost van een renovatie kan nooit een reden zijn tot declassering.” Burgemeester Thomas Vints (CD&V) benadrukte op de gemeenteraad dat de procedure nog steeds lopende is.