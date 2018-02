Vlaams Belang opnieuw onder eigen naam naar verkiezing 02 februari 2018

02u41 0 Beringen Het Vlaams Belang trekt in Beringen met een eigen lijst naar de kiezer. De samenwerking met Veilig Beringen Leefbare Dorpen (VBLD) die in 2012 aangegaan werd, houdt aan het einde van deze legislatuur op met bestaan. Lowie Tielens zal de lijst trekken.

Nu telt de partij met Lowie Tielens en Rita Caubergs-Keunen twee leden in de gemeenteraad. Tielen woont in het centrum van Beringen, zetelt al sinds 2007 in de gemeenteraad en zit nu ook in de OCMW-raad. Ceubergs-Keunen uit Koersel zal de lijst mee aanvoeren vanop de tweede plaats. Ook zij zit sinds 2007 in de gemeenteraad en was tussen 2006 en 2012 actief als provincieraadslid. De andere plaatsen op de gemeenteraadslijst worden de komende maanden verder ingevuld. Het Vlaams Belang mikt daarbij op een evenwichtige mix van ervaring en nieuwe, jonge krachten.





De partij wil in Beringen inzetten op meer aandacht voor de gewone mensen, betere fiets- en voetpaden en veiligheid in het algemeen. "Beringen komt vaak negatief in het daglicht door rellen en twisten in de Turkse gemeenschap. Zij hebben het over "ons land", terwijl ze Turkije bedoelen. Het Vlaams Belang wil dan ook inzetten op een harde en strenge aanpak van criminaliteit en overlast. De islamisering van onze wijken moet gestopt worden", klinkt het bij de partij. (BVDH)