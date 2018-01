Vijftig extra sportkampioenen tijdens huldiging 02u36 0

In vergelijking met vorig jaar werden er tijdens de kampioenenhulde van 2017 vijftig sportkampioenen meer gehuldigd. Deze hulde vond plaats op zaterdag 6 januari in het Casino van Beringen. In totaal werden er 365 kampioenen gehuldigd: 164 individuele kampioenen en 13 ploegen die samen nog eens 201 kampioenen bevatten. De titels zijn in zeer diverse disciplines behaald: dit gaat van hondensport, schieten, krolf en fietsen tot de traditionele sporten zoals zwemmen, voetbal, volleybal, turnen en nog zoveel meer. Onder meer zwemclub 'De Beringse Tuimelaars' (sportclub van het jaar), Jos Dierickx (sportvrijwilliger van het jaar) en Kristof Meeuws (G-sporter van het jaar) vielen in de prijzen. (BVDH)