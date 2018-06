Vijftien vluchtelingen springen uit vrachtwagen 16 juni 2018

De wegpolitie van Limburg en de lokale politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo hebben vrijdagmorgen tien vluchtelingen kunnen oppakken, die 's ochtends in Tessenderlo uit een vrachtwagen waren gesprongen. Ze maakten deel uit van in totaal vijftien vluchtelingen. Ze werden overgebracht naar het politiecommissariaat. Rond 6.30 uur reed er een vrachtwagen op de E313 ter hoogte van Tessenderlo. Meer dan tien personen ontsnapten uit de vrachtwagen en vluchtten weg. De trucker belde de politie en meldde dat een vijftiental vreemdelingen uit zijn vrachtwagen was gesprongen. De politiediensten begonnen meteen een zoekactie in de omliggende straten en wijken. Sommigen van hen waren tuinen in gelopen. Uiteindelijk konden tien vluchtelingen onderschept worden. Diverse ploegen pakten tijdens de zoekactie negen vreemdelingen op. Ze verbleven illegaal in het land. De vluchtelingen gaven aan dat ze allemaal uit Eritrea kwamen. De Dienst Vreemdelingenzaken werd ingelicht. Ook het parket van Limburg werd op de hoogte gebracht.





In april werden al eerder transmigranten gevat in de buurt van de snelwegparking in Tessenderlo. De lokale politie heeft in samenwerking met de wegpolitie de zaak toen intensief opgevolgd, maar sindsdien werden er geen nieuwe feiten vastgesteld. (MMM)