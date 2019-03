Vijf tips voor het weekend in Limburg Redactie

21 maart 2019

BERINGEN: Fire Fighters Mountain Trail

Brandweermannen hebben conditie, en moeten lichamelijk veel aankunnen. Wie zich daar eens mee wil meten, moet dit weekend naar de Fire Fighters Mountain Trail op de terrils van Beringen-mijn. De brandweermannen van Beringen, Heusden-Zolder en Tessenderlo organiseren er zondag 24 maart voor de derde keer een avontuurlijk en uitdagend loopevenement. Trek die loopschoenen aan, en smeer je kuiten alvast in, want het gemiddelde stijgingspercentage bedraagt 5,11 procent. De trail vindt plaats op een industrieel-archeologisch site uniek in Europa. Parcours variëren van 12 tot 30 km. Inschrijven kan ter plaatse en kost 15 euro.

MAASMECHELEN: Carnavalstoet

Snoepgoed rapen en polonaise dansen doorheen de straten van Maasmechelen? Dat kan nu zondag in het centrum van de gemeente. Bijna 100 carnavalsgroepen nemen er deel aan de grootste internationale carnavalstoet van het Maasland en misschien wel heel Limburg. Een dag eerder vindt ook de kinderstoet plaats waar jeugdverenigingen én scholen aan meedoen. Voor de stoet op zondag wordt inkomgeld gevraagd.

SINT-TRUIDEN: rondleiding Kasteel Nieuwenhoven

Liefhebbers van de geschiedenis in Haspengouw kunnen zondag om 11 uur terecht bij de gratis rondleiding aan Kasteel Nieuwenhoven. Bij de rondleiding langsheen de binnenpleinen en gebouwen vertellen de initiatiefnemers over de 1.000 jaar rijke geschiedenis van de plek. “De benedictijnen, de adel, de branden, restauraties, stijlinvloeden en verbouwingen doorheen de tijd", klinkt het.

Kasteel Nieuwenhoven was van de 10de tot de 18de eeuw een buitenverblijf voor de Benedictijnse monniken en de abten van de abdij van Sint-Truiden. Het kasteel heeft vooral gefungeerd als ‘een plek voor de voeding van lichaam en geest’. Na de Franse revolutie kwam het in adellijke handen terecht en werd het verbouwd tot een Tudorkasteel. In de imposante trappenhal van het kasteel loopt een fototentoonstelling over de 1000-jarige geschiedenis.

Bezoekers kunnen een wandel-landkaart kopen van het kasteeldomein met de wandelroute van twee kilometer.

HEUSDEN-ZOLDER: racen op circuit

Altijd al een échte racepiloot willen zijn? Dat kan zaterdag - een klein beetje - op het Circuit van Zolder. Je mag er met je eigen wagen op het circuit rijden en alles uittesten. Of beter gezegd: de limieten van je eigen voertuig eens uittesten en vaststellen of er een geboren coureur in je zit. Bij ‘Vrij Rijden’ kan dat voor 40 euro, dat gelijk staat aan dertig minuten racen. Inschrijven kan de hele dag, sessiekaarten verkrijgbaar in de OTO Bar op het circuit.

LEOPOLDSBURG: EK voetbal voor militaire vrouwenteams

Vrouwen kunnen voetballen! Dat weten we al langer, maar onze Belgische legervrouwen weten zéker hoe tegen een bal te shotten. Dit weekend vindt er in Leopoldsburg en Beringen het EK vrouwenvoetbal plaats voor vrouwelijke militairen. The Army Flames moeten er ons land vertegenwoordigen en nemen het op tegen onder meer onze buurlanden zoals Nederland en Duitsland.

Het EK vindt plaats in het Mijnstadion van Beringen, Stadionlaan 1.