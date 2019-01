Vijf inbrekers in één keer gevat in Beverlo Toon Royackers

16 januari 2019

21u50 0 Beringen Dinsdagnamiddag heeft de lokale politie vijf inbrekers in één klap kunnen inrekenen aan de Genebroekstraat in Beverlo bij Beringen. De politie kreeg omstreeks 14u00 de melding dat enkele personen zich daar erg verdacht verdroegen aan een woning.

Enkele politieploegen waren gelukkig al in de buurt, en zij zagen nog net vijf jonge mannen achter de woning uitkomen. Het vijftal zette het meteen op een lopen. Toegesnelde politieploegen konden alle vijf de inbrekers echter inrekenen. Het bleek te gaan om mannen met de Ierse nationaliteit, met leeftijden van 19 en 27 jaar. In de bewuste woning bleek effectief ingebroken te zijn. Maar de daders hadden hun buit tijdens de vlucht snel weggegooid. Hun wagen vond de politie terug aan de Populierstraat. Het labo van de federale politie kwam dinsdag ter plaatse om een sporenonderzoek uit te voeren. Het vijftal mocht zich woensdag komen verantwoorden voor de onderzoeksrechter in Hasselt.