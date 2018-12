Vijf gram cannabis in ruil voor moord Birger Vandael

18 december 2018

11u19 2 Beringen Het lijkt onwaarschijnlijk dat iemand een moord zou plegen in ruil voor vijf gram cannabis, maar een 28-jarige man uit Diest kreeg wel degelijk het aanbod. Zo ver kwam het uiteindelijk niet, een 49-jarige Beringenaar werd wel stevig aangepakt en zijn bromfiets en helm werden gestolen. Drie personen riskeren een celstraf tussen 20 en 26 maanden.

De feiten dateren van 21 februari 2015. Een 49-jarige vrouw uit Tessenderlo had een tijd lang een relatie gehad met de Beringenaar, maar werd tijdens die periode naar eigen zeggen hard aangepakt. De man zou ook met een alcoholprobleem geworsteld hebben. Na gesprekken met een 38-jarige vriend van haar dochter zouden ze gevraagd hebben aan de twintiger uit Diest om de Beringenaar te vermoorden met een mes. In ruil zou de Diestenaar vijf gram cannabis krijgen. Hij zou het aanbod even in overweging genomen hebben, maar toch besloot hij de man niet om het leven te brengen. Wel wachtte hij het slachtoffer om 20 uur op aan zijn woning en takelde hem toe in het gezicht. De Beringenaar vraagt een schadevergoeding van 10.000 euro.

Vreemde vriendschapsrelatie

De dader gaf verstek voor de behandeling van de zaak. Hij riskeert 26 maanden cel. “De vriend van de dochter”, afkomstig uit Lummen, liet zich wel vertegenwoordigen. “Waarom zou hij de hem laten vermoorden? Ze waren vrienden en schoten achteraf ook nog met elkaar op. Er is geen objectieve reden om zelfs het vermoorden te bedenken”, opperde meester Lode Robben. Hij vraagt om die vriendschapsrelatie nog eens te onderzoeken.

De ex-partner van het slachtoffer wist naar eigen zeggen niet precies wat de zoon van haar dochter en de Diestenaar hadden bekokstooft. Op die manier zou ze ook niet medeplichtig zijn aan de poging tot moord. Er werd namens haar gevraagd om de schadevergoeding te beperken. Net als de zoon van haar dochter riskeert ze een celstraf van 20 maanden. Vonnis op 15 januari.