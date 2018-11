Vier inbraken op één nacht in scholen in Beringen Toon Royackers

16 november 2018

19u31 0 Beringen In de nacht van donderdag op vrijdag zijn dieven binnen gedrongen in liefst vier scholen in Beringen. Vermoedelijk gaat het om een rondtrekkende dadergroep, die eerder ook al actief was in het zuiden van onze provincie Limburg.

Eerst werd de politie vrijdag opgeroepen voor een inbraak in kleuterschool ‘Hand in Hand’ in deelgemeente Paal. De daders hadden er een raam geforceerd, om vervolgens aan de haal te gaan met een som geld. Ook basisschool De Buiteling in Paal kreeg ongewenst bezoek. Daar werd een raam en een deur geforceerd, en verdween eveneens geld. Aan ‘De Beerring’ aan de Koerselsesteenweg in Beringen ging rond vijf uur vrijdagochtend het alarm af. Daar waren al verschillende deuren geforceerd. Bij middenschool St-Jan in Beringen bleek ook al een raam geforceerd. De lokale politie ging vrijdag naar de getroffen scholen voor een, sporenonderzoek.