Veroordeelde stalker betrapt in living ex 31 juli 2018

02u42 0 Beringen Een veroordeelde stalker die zijn ex lange tijd lastig viel, is afgelopen weekend opgepakt toen hij weer bij zijn ex-partner was binnengedrongen. De man werd op heterdaad betrapt via camerabeelden.

De man was vorig jaar al veroordeeld tot vier jaar cel waarvan twee jaar met uitstel mits het naleven van de voorwaarden. Hij kreeg een straf voor belaging, poging tot verkrachting en aanranding van de eerbaarheid bij zijn ex. Na het uitzitten van zijn straf kwam de man vrij om zich niet veel later weer in de omgeving van zijn ex te begeven ondanks een contactverbod. Gedurende een maand zou de man haar en haar nieuwe vriend weer lastig vallen. Na een nieuwe arrestatie werd hij weer tevergeefs onder voorwaarden opgepakt en weer onder voorwaarden vrijgelaten. Dat weerhield hem niet om weer toe te slaan.





Inbraaksporen

De afgelopen weken zou de verdachte enkele keren hebben ingebroken in de woning, maar de feiten konden niet meteen worden bewezen. De bewoners hadden zware vermoedens en er waren sporen van braak gevonden.





Camerabeelden

Vorige week werden zelfs haar autoruiten beschadigd en liet hij vermoedelijk de banden af van de wagen van haar nieuwe vriend. Twee dagen later waren diezelfde banden zelfs plat gestoken. Het slachtoffer liet het er niet bij en liet een camera installeren. In de nacht van vrijdag op zaterdag was het prijs. De bewoners - die op het moment niet thuis waren - merkten via de beelden de man op in hun eigen woonst. Hij zat er blijkbaar in de zetel en had zich zelfs wat te drinken ingeschonken. Hoe de man de woning kon betreden, is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk kon hij via het dak zo door het zolderluik de bovenste verdieping binnenvallen. De politie werd opgetrommeld en betrapte de verdachte op heterdaad. Hij werd opgepakt. Het Limburgse parket wilde gisteren niet bevestigen of de man ook effectief bleef aangehouden. (MMM)