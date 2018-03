Verdachte aangehouden na schietpartij Koç 03 maart 2018

Het gerecht heeft een 49-jarige verdachte aangehouden die betrokken was bij de schietpartij die mogelijk ex-sp.a'er Ahmed Koç viseerde. Dinsdagavond werden rond 22.30 uur drie schoten gelost in het café Cheers. Op sociale media postte Ahmet Koç donderdagochtend dat hij in het café beschoten werd door een PKK-aanhanger, die op hem richtte en drie keer schoot. Koç bleef ongedeerd. De politicus werd in 2016 uit de sp.a gezet, omdat de partij vond dat hij opriep tot geweld na de mislukte staatsgreep in Turkije. Daarop kondigde hij plannen aan om met een eigen partij op te komen. (SRB)