Velgendief direct opgepakt 06 juli 2018

De politie heeft donderdag een 33-jarige man uit Peer gepakt na een diefstal van acht velgen bij een bandencentrale in Beringen. Daar was 's ochtends de etalageruit aan diggelen geslagen, waarna iemand de velgen ter waarde van 1.200 euro gestolen had. De buit werd na speurwerk van de lokale politie Beringen, Ham en Tessenderlo dezelfde dag teruggevonden in de auto van de verdachte. Hij werd meegenomen voor verhoor. (RTZ)