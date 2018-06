Veertiger jaar naar de cel 22 juni 2018

Een Beringenaar (41) van Turkse afkomst is bij verstek veroordeeld tot een jaar cel. De man verwondde op 2 december 2016 zijn partner en dochter in Beringen. Omdat hij zelf geen uitleg kwam geven, kon de rechtbank niet peilen naar zijn huidige situatie. De celstraf is dan een logisch gevolg. "De feiten zijn maatschappelijk onaanvaardbaar", luidt het vonnis van de rechtbank. Beklaagde krijgt ook een boete van 300 euro.





(BVDH)