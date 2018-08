Vechtpartij eindigt met messteek 06 augustus 2018

In de Stationsstraat was er zaterdagavond een hevige ruzie tussen twee families. Nadat ze elkaar per toeval tegenkwamen, raakten de gemoederen danig verhit. Tijdens de vechtpartij werd een messteek uitgedeeld, het slachtoffer had een steekwonde in de arm. De politie onderzoek de feiten. (BVDH)