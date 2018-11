Uitzendkantoor plaatst werkzoekenden in een webshop Birger Vandael

14 november 2018

18u06 0 Beringen Doorgaans zet een uitzendkantoor bepaalde vacatures en bedrijven in de picture, maar Staffing uit Beringen draait de zaken om. Zij zetten hun werkzoekenden in de picture in een speciale webshop. “De huidige arbeidsmarkt schreeuwt om medewerkers. Een uitgelezen kans om meer actief met onze kandidaten aan de slag te gaan. Zo kwamen we op het idee van de talentenshop”, zegt CEO Wim Van Cauter.

Uit recente cijfers van VDAB blijkt dat er per openstaande vacature amper vier werkzoekenden zijn. Met dit gegeven ging Staffing, dat haar hoofdzetel in Beringen heeft, aan de slag en het resultaat is de talentenshop. Hier kan je dus zoeken naar een werknemer en filteren op sector, opleiding, ervaring en provincie. De kandidaten werden reeds gescreend door de recruiters van Staffing. Hierdoor heb je als bedrijf meteen een duidelijk idee van het professioneel profiel van de kandidaat en weet je welke de sterke punten en de verwachtingen van elke kandidaat zijn.

Enkel professionele kenmerken

Volgens Van Cauter worden heel wat kandidaten dagelijks gescreend voor verschillende vacatures, maar matchen deze mensen vaak gewoon niet met de beschikbare vacatures. “Toch zijn dit stuk voor stuk sterke profielen. Dat heeft ons aan het denken gezet”, legt hij uit. Opvallend is dat je enkel de professionele kenmerken van de kandidaat ziet en dus niet hun leeftijd, geslacht of origine. Wel leer je iets bij over hun flexibiliteit, ambities en verwachtingen.

Iedereen kan de talentenshop gratis online raadplegen. Indien je interesse hebt in een profiel, kan je contact opnemen met Staffing en worden verdere afspraken gemaakt. Deze opzet is een testcase in de markt, de bedoeling is om dit later door te zetten naar de andere afdelingen binnen de groep.