Uitzendkantoor gooit CV's overboord 10 augustus 2018

02u46 0 Beringen Uitzendkantoor Staffing gaat op een opmerkelijke manier zoek naar nieuwe krachten. Zonder ook maar één CV op te vragen zullen office managers en uitzendconsulenten worden gerekruteerd met een wedstrijd.

Tijdens de jobwedstrijd staan eigenschappen als persoonlijkheid, drive en leervermogen centraal. "Dag in, dag uit zijn we bezig met jobs. En wat ons na al die jaren bijblijft: in heel wat functies garandeert een gemotiveerde starter met die kenmerken betere resultaten dan een ervaren medewerker zonder", aldus CEO Wim Van Cauter. "Weg dus met cv's. De oude manier van rekruteren moet overboord."





Niet enkel tijdens de selectie, maar ook tijdens verdere gesprekken en opdrachten zullen opleiding en professionele ervaring niet aan bod komen. "We zoeken personen en/of duo's met lef, creativiteit en gedrevenheid. Alleen daarop screenen we tijdens deze jobwedstrijd. De ervaringen van die CV-blinde aanpak willen we later integreren in de samenwerking met onze klanten", stelt Van Cauter.





"Het draait allemaal om goesting." Volgens recruiter Wouter Hansen werken ze in Engeland al langer op deze manier. "Zonder te weten van welke universiteit sollicitanten komen en hoe ze het daar deden, ligt de focus vooral op hun zogenaamde 'soft skills'. En dat wérkt. Een kandidaat met de juiste ingesteldheid heeft nu eenmaal een frisse blik, is creatief en kan zelfs leidinggevenden inspireren om zaken scherper te stellen."





Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot eind september, de finale met praktische opdrachten gaat door begin oktober. Alle ervaringen zijn te volgen via de socialmediakanalen en de website van Staffing. (BVDH)