Uitzendbureau met mobilhome naar werkzoekenden 25 mei 2018

Uitzendkantoor Staffing zet een mobilhome in om werkzoekenden te benaderen. "Uiteraard blijven fysieke kantoren belangrijk, vooral in de verdere fase van een sollicitatie- of tewerkstellingstraject", zegt ceo Wim van Cauter. Werk zoeken en vinden, gebeurt vandaag evenwel steeds meer online. Hoewel Staffing naast het hoofdkantoor in Paal (Beringen) nog steeds zes kantoren heeft in Vlaanderen, beseft het dat deze niet meer geheel van deze tijd zijn. "Naast een grote flexibiliteit qua regio, biedt een 'office on wheels' een uitstekende ondersteuning in de rest van de dagelijkse werking. Zo gebruiken ze dit kantoor ook voor jobdagen, rekruteringssessies of marketingdoeleinden."





Deze zomer zal de mobilhome in juli te vinden zijn in Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen, in augustus trekt ze naar Nederlands Limburg, Zuid-Nederland en Oost-Vlaanderen. (BVDH)