Uiteindelijk 1.311 bezwaarschriften tegen mogelijke afbraak kolenwasserij BVDH

27 maart 2019

Het totaal aantal bezwaarschriften tegen de opheffing van de bescherming van de kolenwasserij en de daaruit volgend mogelijke afbraak bedraagt 1.311. Eerder was er sprake van een aantal rond 200, maar nu werden ook de bezwaarschriften via mail hierbij geteld. Het openbaar onderzoek liep van 18 februari tot 19 maart. “Deze bezwaarschriften zullen door stad Beringen worden overgemaakt aan het Agentschap voor Onroerend Erfgoed voor verder onderzoek en individuele behandeling. Vervolgens zal het Agentschap het dossier overmaken aan de bevoegde Minister”, zegt schepen van Erfgoed An Moons (VOLUIT).