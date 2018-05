Uit de bol tussen de oude mijngebouwen 30 mei 2018

Op zondag 10 juni staat de derde editie van de be-MINE Blues op de agenda. In drie jaar tijd veroverde het festival al heel wat harten. Dit jaar verschuift het podium naar een locatie tussen de oude mijngebouwen, waar de donkere sfeer en de ruwheid van de muziek elkaar helemaal vinden.





Ook dit jaar zijn er weer twee podia en oogt de affiche veelbelovend, onder meer 'lone wolf' DC Snakebuster moet het publiek moeiteloos kunnen inpakken. De Genkse mannen van The Hourglass Instinct - ook wel omschreven als 'de wolven' - zorgen voor een Limburgse touch. T-Rash geldt intussen dan weer als de huisband van het festival en zal onder aanvoering van ceremoniemeester Jan Dalemans voor heel wat covers zorgen.





Préparty

Andere opvallende namen zijn Big Joe & Phantom 309, Patrick Cuyvers & Jan de Bruijn Bluesband ft Jolien Thijs (uit Overpelt) en Guy Verlinde van The Mighty Gators die Beringenaar Stijn Bervoets in zijn band heeft. Op vrijdag 8 juni is er al een préparty in 't Bierhuis Koersel, waar Rocco Di Turi & Friends optreden en je tickets voor Be-MINE Blues kan winnen. Alle info via info@bemineblues.be. (BVDH)