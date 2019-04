Twintigers ‘geïnteresseerd’ in alles met wielen: duo riskeert 12 maanden celstraf voor diefstallen BVDH

09 april 2019

Twee jongemannen van 21 jaar uit Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder riskeren een strenge werkstraf of een celstraf van twaalf maanden met probatievoorwaarden voor verschillende diefstallen en inbraken in de regio Beringen. Het duo was actief in januari en juni 2016. Zo pleegden ze een inbraak in een woning in Beringen waarbij twee koersfietsen gestolen werden. Verder gingen ze lopen met een bromfiets, een Ford Fiesta, een Ford Focus en een andere bromfiets. Het merendeel van de feiten wordt overigens niet betwist. Inmiddels lijken de twee stilaan terug op het rechte pad. Daarom kan een straf met strenge voorwaarden worden uitgesproken.