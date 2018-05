Twintiger krijgt jaar cel na slagen aan minderjarig meisje 31 mei 2018

Een 22-jarige man uit Beringen vliegt één jaar achter de tralies na opzettelijke verwondingen bij een minderjarig meisje. Dat gebeurde een eerste keer op 23 november 2016 en later ook nog op 23 juli 2017. De rechtbank verwijst in het vonnis naar de politie die de beklaagde herkende toen ze aan de deur stonden. Het meisje had een opgezwollen neus, een zwelling aan haar linkeroog, kneuzingen aan de elleboog en het jukbeen. Omdat de Beringenaar het in het verleden niet zo nauw nam met zijn opgelegd contactverbod, gaat de rechtbank voor een effectieve straf.





(BVDH)