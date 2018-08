Twintig maanden cel voor Italiaanse caravandief 02 augustus 2018

Een 25-jarige Italiaan is veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden voor de diefstal van verschillende caravans.





In de nacht van 29 op 30 januari 2017 ging hij lopen met een caravan Tabbert Belinni 640 in Beringen en een caravan Tabbert Da Vinci 700 KD in dezelfde stad. In de nacht van 6 op 7 mei 2017 herhaalde hij de feiten in Poperinge. Hij ging toen ook lopen met een heftruck, bijl, hamer, schroevendraaier, koevoet, werksleutels en knijptang bij een houtbouwbedrijf.





De zaak kwam al eens voor, maar de Italiaan moest zijn straf nog krijgen. (BVDH)