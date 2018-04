Tweede leerjaar op bezoek in Spectrumcollege 30 april 2018

Het Spectrumcollege Bovenbouw VTI krijgt op 7 mei hoog bezoek. De leerlingen uit het tweede leerjaar van de school De Beerring komen er het maakproces van hun droommachine 'FLIPIE' opvolgen. Flipie is het resultaat van het creatieve denken van de leerlingen van de lagere school. De leerlingen van het technisch onderwijs van het Spectrumcollege campus Beringen zijn momenteel het prototype van deze droommachine aan het maken in samenwerking met PXL Hasselt. Naast een stand van zaken, zullen de jonge leerlingen van de basisschool ook mee helpen om een onderdeel van de machine uit te werken door in te springen bij het tekenen, programmeren, schilderen... De 12 tot 18-jarigen zullen hen hierbij begeleiden. (BVDH)