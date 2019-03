Tweede fase werken Posthoornstraat van start BVDH

05 maart 2019

15u16 0 Beringen Aanstaande maandag wordt er in Beringen gestart met de werken voor de tweede fase van de Posthoornstraat. Er wordt in de straat gescheiden riolering aangelegd en ook de fietspaden, die in zeer slechte staat zijn, worden vervangen door bredere en verhoogd aangelegde exemplaren.

Het eerste deel van de werken werd vorig jaar in opdracht van Aquafin aangelegd, maar nu worden de werken door de stad Beringen uitgevoerd, in samenwerking met Fluvius. Naast de Posthoornstraat wordt ook in de Mijnwinningstraat een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Aannemer Vangeel zal starten ter hoogte van de spoorwegovergang en van daaruit richting Koolmijnlaan werken.

“Doordat de rioleringsbuizen in de straat komen te liggen, wordt de straat volledig afgesloten,” laat schepen Jean Vanhees (CD&V) weten. “Enkel plaatselijk verkeer zal worden toegelaten. Bewoners kunnen tot aan hun woning geraken, hetzij vanuit de Koolmijnlaan, hetzij vanuit de Heerbaan, naargelang de plaats waar de werken zich op dat moment zullen afspelen. Voor het doorgaand verkeer wordt er een omleiding voorzien, die via Stationsstraat/Steenstortstraat loopt of via Beringen-centrum, Koerselsesteenweg en Molendijk.”

De nutsmaatschappijen maken van de gelegenheid gebruik om hun leidingen te verplaatsen of te vernieuwen. Omwille van de werkzaamheden is er ook een wijziging aan de bushaltes op lijn 170 van de Lijn. De haltes ‘Koersel Posthoorn’ op de Koolmijnlaan en de Posthoornstraat en ‘Stal Weg naar Steenveld’ zullen niet bediend worden. Er is een tijdelijke halte voorzien op de Heerbaan, nabij de Molendijk. Tegen eind november moeten de werken ten einde zijn.