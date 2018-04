Tweede editie Kunstroute 30 april 2018

02u33 0

In het weekend van 5 en 6 mei organiseert de stad in het kader van de Week van de Amateurkunsten de tweede editie van de Kunstroute. "Na een eerste succesvolle editie tonen dit jaar zo'n 100 Beringse kunstenaars de kracht van zelf kunst maken. Ze stellen dan graag hun ateliers, huizen en zelfs tuinen open voor het grote publiek. Het ideale moment om lokale kunstenaars te ontdekken!" aldus Patrick Witters (CD&V), schepen van Cultuur. Tussen 10 en 18 uur kan je terecht op de meer dan dertig locaties voor schilderkunst, beeldhouwkunst, edelsmeedkunst en zelfs poëzie. Wie niet genoeg krijgt van de Kunstroute, kan in de galerij van het Casino terecht voor een overzichtstentoonstelling. Deze tentoonstelling loopt nog door t.e.m. zondag 20 mei, telkens van 14.00 tot 17.00 uur (met uitzondering van vrijdag & zaterdag en Hemelvaartsdag). (BVDH)