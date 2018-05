Twee trucks en auto botsen op E313 04 mei 2018

Op de E313 in Beringen zijn gisterenmiddag twee vrachtwagens en een auto betrokken geraakt bij een ongeval.





Dat gebeurde omstreeks half één, net voor de afrit van Paal in de richting van Antwerpen. Daar was een korte file ontstaan als gevolg van de wegwerkzaamheden verderop. In de straat van die file botsten de vrachtwagens en een auto op elkaar. De bestuurder van de wagen liep bij de klap verwondingen op. Door het ongeval verliep het verkeer donderdagmiddag erg moeizaam. Even konden bestuurders enkel over de pechstrook stapvoets voorbij, en daardoor was het al aanschuiven van voor het klaverblad in Lummen. Meteen groeide ook een file op de E314 vanaf Zolder. Omstreeks half twee was de rijbaan weer vrij gemaakt. (RTZ)