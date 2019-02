Twee koppeltjes braken binnen in meer dan honderd Vlaamse scholen Toon Royackers

15 februari 2019

09u45 0 Beringen De lokale politie van Beringen, Ham en Tessenderlo heeft een dievenbende gevat die ingebroken heeft in meer dan honderd scholen in heel Vlaanderen. Sinds september 2018 werd vooral Limburg geteisterd door de inbrekers. Het gaat om twee koppeltjes en een vijfde kompaan die telkens met bruut geweld de schoolgebouwen binnen drongen.

De federale gerechtelijke politie van Limburg had al een onderzoek geopend, om zicht te krijgen op de vele inbraken in scholen sinds september vorig jaar. Door al die informatie samen te brengen met hun eigen onderzoek, wisten de rechercheurs van de lokale politie Beringen, Ham en Tessenderlo intussen een doorbraak te forceren in het dossier. Vijf personen werden gearresteerd. Twee van hen legden al gedeeltelijke bekentenissen af bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Drie verdachten blijven voorlopig in de cel.

Meer dan honderd inbraken

De bende is bijvoorbeeld al zeker verantwoordelijk voor vijf inbraken in scholen in Beringen, twee in Tessenderlo en twee in Ham. Daarnaast kan het gearresteerde drietal worden gelinkt aan talrijke inbraken in scholen in de provincie Limburg en zelfs heel Vlaanderen. Uit de meest recente onderzoeksgegevens blijkt dat de verdachten voor meer dan honderd inbraken in scholen in aanmerking komen. Vrijwel alle diefstallen in scholen in Limburg staat op hun palmares. Het gaat in onze provincie om zowat vijftig feiten.

Koppeltje

Het aangehouden drietal betreft een koppel van een 29-jarige man uit Herk-de-Stad, en zijn 28-jarige vriendin uit het Vlaams Brabantse Tienen. De derde verdachte is een 29-jarige man uit St.-Truiden. De andere twee verdachten zijn een koppel uit St.-Truiden, die voorlopig niet aangehouden zijn. Het is volgens de politie wel niet uitgesloten dat er in het verdere onderzoek nog meer arrestaties zullen volgen. De bende zou namelijk in wisselende samenstellingen op pad zijn gegaan.

Bruut geweld

De buit bedroeg voornamelijk computers, laptops, tablets, kluizen en hoofdzakelijk ook cash geld. Meestal werd er in de scholen met bruut geweld braak gepleegd, met heel wat schade tot gevolg. Verschillende gestolen goederen konden al gerecupereerd worden bij huiszoekingen bij de verdachten. Alle benadeelde scholen zullen in de loop van de volgende weken gecontacteerd worden door de onderzoekers, om hun spullen terug te bezorgen.