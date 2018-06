Twee jaar cel voor wegpiraten die krik op politie gooiden 14 juni 2018

02u36 0 Beringen Een 43-jarige man uit Beringen en een 33-jarige man uit Hoogstraten zijn beide veroordeeld tot twee jaar cel en 8.000 euro boete nadat ze op 21 maart dit jaar vijftig minuten lang door Limburg knalden om de politie af te houden. Het duo gooide zelfs een zware krik uit het voertuig om de combi's weg te jagen.

Die dag wilde de politie in Leopoldsburg een controle doorvoeren. Het duo sloeg op de vlucht en keek vervolgens naar niets of niemand meer om. Ze waren onder invloed van speed en bleken achteraf amper aanspreekbaar. Onderweg bedreigden ze agenten van politiezone Kempenland, Beringen-Ham-Tessenderlo en Lommel. Ze dreigden een combi aan te rijden, zodat die zelf in achteruit moest om een aanrijding te vermijden. De Kempenaar gooide zelfs de krik uit de wagen. "Ze mogen geluk hebben dat er niet op hen geschoten is", klonk het tijdens de behandeling.





De procureur vorderde aanvankelijk drie jaar cel: "Het zijn mensen die zich nergens iets van aantrekken: ikke en de rest kan stikken. De twee hebben al een indrukwekkend palmares bij de rechtbank. Ze denken niet na als volwassenen", klonk het tijdens de behandeling. "Ik weet tot op vandaag nog steeds niet waarom ze op de vlucht sloegen, want er lag niets in de wagen", reageerde de verdediging. De oudste gaf uiteindelijk zelf ook toe: "Ik had moeten stoppen."





Uiteindelijk crashte de wagen in een gracht in Balen. Twee burgerlijke partijen krijgen 990 euro van de Beringenaar. De Peugeot en de krik worden verbeurdverklaard. (BVDH)