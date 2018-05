Twee auto's uitgebrand, verdachte opgepakt 11 mei 2018

02u35 0

Op de Paalsesteenweg in Paal bij Beringen heeft een man woensdagavond laat een auto in brand gestoken net naast het Laperre hoorcentrum. Meteen sloegen de vlammen over naar de houten schutting én de auto van de buren. Daar werd ook de keuken en de achterbouw vernield. Getuigen zagen een man wegrennen met een jerrycan.





De wagen die als eerste in brand gestoken werd, was eigendom van een bewoonster uit een bovenliggend appartement. Getuigen in een snackbar even verderop hadden de vlammen opgemerkt, en omdat de wagens vlakbij de woningen stonden bonkten ze op ramen en deuren om iedereen wakker te krijgen. Eén bewoner bracht nog snel enkele spullen in veiligheid, maar omdat er ook gasflessen achter de huizen lagen, stelde de politie een veilige perimeter in. Brandweerzone Zuid West Limburg snelde intussen ter plaatse. Om de vlammen langs twee kanten te kunnen bestrijden, reed één van de brandweerwagens zelfs door een achterliggend weiland. Zo werden ook de achtergevels van de woningen extra nat gemaakt.





Toch zorgde de brand voor heel wat schade. Beide zijgevels zijn zwartgeblakerd, en ramen en luifels sprongen stuk door de hitte. Eén woning is voorlopig onbewoonbaar omdat ook de keuken is uitgebrand. De jacuzzi van de buren ging mee in de vlammen op. Gisteroctend kwam een branddeskundige ter plaatse voor een sporenonderzoek. De bewoonster van het appartement had immers al eerder bedreigingen gekregen. Het Parket Limburg liet donderdag weten dat een verdachte is opgepakt. Hij werd gisteren door speurders verhoord. (RTZ)