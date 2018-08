Toelichting rond rookmelders 03 augustus 2018

02u38 0 Beringen Op 1 januari 2020 zullen rookmelders worden verplicht in alle huizen.

"Ze zijn reeds verplicht in nieuwbouw- en huurwoningen, maar ook eigenaars van oudere woningen kunnen zich best nu al voorbereiden", vertelt schepen van Huisvesting Anne Wouters-Cuypers (CD&V). "Rookmelders hebben al meermaals hun nut bewezen en zijn een onmisbaar onderdeel van een veilig huis. De toestellen zijn op verschillende plaatsen verkrijgbaar aan een lage aankoopprijs. Let bij aankoop op de verpakking naar de keurlabels CE en EN14604. Plaats op elke verdieping van je woning minstens één betrouwbare rookmelder. Hou de rookmelder stofvrij én controleer regelmatig of de batterij nog werkt."





"Hoe dan ook zijn er nog veel vragen rond deze rookmelders. Waar hang je zo'n rookmelder? Waarop moet je letten als je een rookmelder koopt? Wat doe je als het alarm afgaat? Antwoorden op deze en andere vragen krijg je tijdens de toelichting van de stad Beringen en Hulpverleningszone Zuid-West Limburg op zaterdag 8 september om 15 uur in de kazerne van de brandweerpost Beringen. Aansluitend is er een rondleiding in de kazerne."





Wil je zeker zijn van een plaatsje, schrijf je dan in via wonen@beringen.be of T 011 43 03 08.





