TODI na twee jaar al aan 50.000 watersportfanaten BVDH

17 december 2018

14u17 0 Beringen Het voorbije weekend ontving TODI The Ultimate Diving Experience al haar 50.000ste watersportfanaat. Dat zijn mooie cijfers voor het centrum dat net iets meer dan twee jaar open is. De Fransman Julian Beal (47) ontving als gelukkige enkele leuke gadgets.

Wat betreft het aantal bezoekers zit TODI reeds boven 250.000. Dat aantal werd tijdens de week van Sinterklaas bereikt. Niet iedereen is echter een echte watersportfanaat. Dat geldt wel voor Julien van duikclub Vélizy Villacoublay Plongée. Na zijn duik werd hij feestelijk opgewacht met een golf van confetti, een fles cava en een TODI T-shirt.

TODI is het eerste indoor snorkel- en duikcentrum in Europa waar bezoekers in optimale en veilige omstandigheden kunnen genieten van de wondere onderwaterwereld, tussen kleurrijke tropische zoetwatervissen en levensechte decorelementen. Een gigantisch duikbassin van 10 meter diep en 36 meter doorsnee, met meer dan 6.200.000 liter water, een watertemperatuur van 23° en 4.400 tropische vissen.