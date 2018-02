Tiende verjaardag voor samenwerking bib en senioren 05 februari 2018

02u25 0

Al voor het tiende jaar voorziet de bibliotheek van Beringen een uitgebreide dienstverlening op maat voor de senioren. Zo laat de bib senioren kennismaken met het gevarieerd aanbod via de seniorenraad en nodigt ze de seniorenverenigingen frequent uit voor een introductiebezoek om zo het bibaanbod te leren kennen. Daarnaast zorgde de bib doorheen de jaren en met de steun van de provincie voor meer dan 400 leveringen van bibmaterialen aan de woon-en zorgcentra in Beringen, het lokaal dienstencentrum De Klitsberg en Ziekenzorg Tervant. De leerlingen bejaardenzorg krijgen ook elk jaar een toelichting over de aangepaste collectie zoals de grote letterboeken, DAISY-boeken, koffer reminiscentie,... "De bib wil graag de partner van de woon- en zorgcentra, dienstencentrum blijven om materialen bij oudere zorgvragers en hun begeleiders aan te bieden", aldus schepen van de bib Dave Schops. (BVDH)