Tien vrijkaarten voor check-up van huisdieren

10 april 2019

Ilska Mussen van vzw Wok 4 The Dok schenkt tien kaarten voor een volledige check-up van huisdieren aan het OCMW. “Een dergelijk bezoek aan de dierenarts is een hap uit het budget voor mensen die in begeleiding zijn en wordt daarom regelmatig uitgesteld. “Met deze vrijkaart kunnen we onze burgers, waarvan het huisdier een belangrijke plaats inneemt, soms zelfs de enige familie is, ondersteunen om hun geliefde huisdier de verzorging te bieden die het nodig heeft,” zegt de schepen van Welzijn, Zorg en Samenleven Hilal Yalçin (CD&V). De vzw zal met deze geste checken of de juiste personen worden bereikt en de huisdieren geholpen worden. Als dit een succes is, werkt vzw Wok 4 The Dok voor dit project verder samen met de dierenkliniek Hulsterheide in Tessenderlo.