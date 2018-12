Tien kinderen zonder gordel in de auto MMM

19 december 2018

19u45 0 Beringen Tijdens een controle in het kader van ‘veilig schoolverkeer’ heeft de politie liefst vijftien mensen betrapt die geen veiligheidsgordel droegen. Tien van hen waren kinderen.

De controle vond plaats op de invalswegen aan de school ‘Westakker’ in Beringen. In de buurt van de Onderwijsstraat haalde de politie 87 voertuigen naar de kant. Liefst vijftien inzittenden droegen geen veiligheidsgordel. Het ging om vijf volwassenen en tien kinderen. Twee bestuurders konden ook geen rijbewijs of identiteitskaart voorleggen en één voertuig was op de baan met een defect achterlicht.

“Tijdens een vorige controle in maart van dit jaar werden zeventig voertuigen gecontroleerd, en ook toen moesten we tien pv’s uitschrijven”, klinkt het bij de politie, die ook meegeeft dat het aantal controleacties opgevoerd zal worden.