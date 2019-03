Tien jaar gevorderd, twee jaar uitgesproken: “Niet bewezen dat hij hem wilde doden” Birger Vandael

08 maart 2019

12u30 1 Beringen Een 22-jarige man uit Koersel mocht vanmorgen een klein vreugdesprongetje maken op de correctionele rechtbank van Hasselt. Hij moest vrezen voor een celstraf van tien jaar omwille van een steekpartij in de Banneuxwijk, op 10 december 2016. De rechtbank acht het echter niet bewezen dat hij het slachtoffer wilde doden en herkwalificeerde de zaak naar slagen en verwondingen.

De zaak sleept al een tijdje aan. Vorig jaar werd er geen eindvonnis gevorderd, omdat een situatieschets moest worden gemaakt en de zaak vervolgens opnieuw op de rechtbank moest worden behandeld.

De feiten zelf die decemberdag speelden zich af rond 20 uur in de Klein-Schrijnbroekstraat, vlak bij de Corda Campus. Het slachtoffer was een 25-jarige vluchteling die nu in Hasselt woont. Volgens Isabelle Mellaerts, de advocate van de vluchteling, werd haar cliënt plots aangevallen door een man die hij niet kende.

“Hij probeerde zijn aanvaller weg te duwen na de steek in zijn nek. Dat lukte niet en hij kreeg nog twee messteken in de borststreek. De dader ging op de koop toe aan de haal met zijn portefeuille. Uiteindelijk slaagde de man erin om strompelend een pizzeria te bereiken, waar de hulpdiensten werden verwittigd”, vertelde Mellaerts, die sprak van poging tot roofmoord. De tegenpartij sprak dan weer over slagen en verwondingen. Het feit dat een linkshandige een dergelijke aanval langs achter niet kan doen, werd duidelijk beschreven.

Halsslagader

Er waren echter een heel aantal onduidelijkheden in de zaak. “Ik kan het niet honderd procent uitleggen”, aldus de beklaagde. “Plots lag hij hevig bloedend op de grond.” Ook het slachtoffer had niet echt een duidelijke uitleg voor wat hij ter plaatse deed. “Ik kende ‘zijn’ meisje”, zei hij tegen de rechter, terwijl hij met klem ontkende dat hij er drugs aan het verkopen was. Feit is dat het slachtoffer levensbedreigende verwondingen had en net aan de dood ontsnapte. Eén steekwonde eindigde op twee millimeter van zijn halsslagader.

De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat het niet zeker is dat beklaagde bepaalde goederen van het slachtoffer wilde stelen. Wel oordeelt de rechtbank dat het mogelijk is dat de steekwonden zijn aangebracht in het kader van een schermutseling en mogelijk voorafgaand agressief gedrag van het slachtoffer ten aanzien van twee aanwezige vrouwen. De wonden wijzen dan weer niet op een intentie tot doden. Uiteindelijk volgde dus de herkwalificatie naar slagen en verwondingen.

Schadevergoeding

Naast de celstraf krijgt beklaagde ook een boete van 1.200 euro en moet hij de gerechtskosten van 6.429, 64 euro betalen. Aan de burgerlijke partij moet hij een schadevergoeding van 9.615,20 euro definitief en 386,18 euro provisioneel, alsook een rechtsplegingsvergoeding van 2.400 euro.