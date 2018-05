Theo Francken komt asielbeleid uitleggen 25 mei 2018

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) brengt dinsdag een bezoek aan Beringen. In de schouwburg van het Casino geeft hij een lezing over zijn asiel- en migratiebeleid.





Om zijn aanpak toe te lichten, toert hij al jaren rond in Vlaanderen en op uitnodiging van Kamerlid Werner Janssen (N-VA) brengt hij nu een bezoek aan Beringen. "Theo voert een beleid dat zacht is voor de kwetsbaren, maar hard voor diegenen die misbruik maken van onze gastvrijheid. In de media wordt hem dat niet altijd in dank afgenomen. Samen met de N-VA-afdelingen van West-Limburg zijn we verheugd dat de staatssecretaris het beleid in Beringen wil komen toelichten", zegt Janssen.





De deuren van het Casino openen om 19 uur, de lezing zelf start om 20 uur. De lezing is gratis, maar inschrijven via theotoertwestlimburg@gmail.com is wel noodzakelijk. (BVDH)