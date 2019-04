Tervant krijgt straat genoemd naar Cyriel Brockmans Birger Vandael

02 april 2019

18u09

Op de gemeenteraad van afgelopen maandag is besloten dat Tervant een Cyriel Brockmansstraat krijgt. Gemeenteraadslid Hilaire Poels (Voluit) voelde zich geroepen om een eerbetoon te brengen voor deze bekende Beringenaar. “Cyriel Brockmans werd als jongste van vijf geboren op 3 september 1914. Zijn hoogzwangere moeder vluchtte net voor zijn geboorte vanuit Tervant naar De Beemden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gedroeg Cyriel zich heldhaftig en later bouwde hij een mooie militaire carrière uit. Hij was ook hoofdonderwijzer in Tervant tussen 1946 en 1979. Bovendien was Cyriel een begenadigd voetballer bij Vigor Beringen en Flandria Paal. De jongere generatie echter herinnert zich Cyriel vooral van de Tervantse bibliotheek, die hij mee gesticht heeft. In 1999 overleed Cyriel, 8 jaren na zijn Josephine, waar hij zielsveel van hield. Ik wens het bestuur proficiat met de keuze voor de straatnaam, gelegen aan de bibliotheek en dorpsschool die hem zo dierbaar waren.”