Tentoonstelling van Hans Laagland in Bel Art BVDH

11 april 2019

Van 1 tot en met 5 mei loopt in Galerie Bel Art een tentoonstelling van Hans Laagland. De 54-jarige kunstenaar is geboren in Koersel en groeide later op in Herk-de-Stad en Zichem. De Vlaamse kunstschilder laat zich vaak inspireren door de barok en de werken van Rubens. Ook zijn vader Hans was kunstenaar. De tekeningen en werken in olieverf van Laagland zijn op 1, 4 en 5 mei te bezichtigen tussen 14 en 18 uur. Op 2 en 3 mei kan dit op afspraak. De vernissage is er op 30 april om 20 uur. Burgemeester Thomas Vints en schepen van Cultuur An Moons zullen aanwezig zijn bij de opening.