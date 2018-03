Tentoonstelling 'Poëzie & Kunst' geopend 06 maart 2018

Aanstaande zondag, 11 maart, om 13.30 uur wordt in de galerij van Casino Beringen het project 'Poëzie & Kunst' feestelijk geopend.





"Dit project is een samenwerking van de stad met de Beringse scholen en de Academie Beeldende Kunsten van Heusden-Zolder waarbij poëzie en kunst centraal staan", legt Patrick Witters (CD&V), schepen van Cultuur uit. "Aan de eerste editie 2016-2017 werkten bijna 1000 leerlingen van 7 lagere scholen mee. Onze start was daarmee bijzonder geslaagd", blikt een trotse schepen van Vrije Tijd, Dave Schops (sp.a) terug. Dit keer deden zeventien klassen van zeven bassischolen en vier klassen van VIBO Sint-Barbara mee rond het thema 'sprookjes'. Hun tekeningen, schilderijen en kunstwerken zijn vanaf zondag tijdens de openingsuren van het cultuurcentrum en op zondag 18 en 25 maart te bewonderen. (BVDH)