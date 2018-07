Tentoonstelling An Vanderlinden 20 juli 2018

02u38 0

In het Casino Beringen zal An Vanderlinden van 10 februari tot en met 3 maart 2019 haar werken tentoonstellen. Vanderlinden is geboren in Beringen in een mijnwerkersfamilie en heeft een speciale band met steenkool. Ze studeerde af als Master in de beeldende kunst en concentreert zich op alle facetten van zwart en licht die steenkool bevatten. Tegenwoordig schildert ze met steenkool in combinatie met acryl. "De steenkoolverf maakt ze met steenkool die ze in de steenkoolmijn van Beringen zelf heeft gevonden", aldus Patrick Witters (CD&V), schepen van Cultuur. Haar atelier is voor de gelegenheid bovendien verplaatst naar de steenkoolmijn van Beringen. (BVDH)