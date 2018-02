Temptation-Fabrizio op de sofa bij bloggers 24 februari 2018

02u47 0

De Beringse Céline Schraepen en haar vriend Nick hebben op hun Youtube-kanaal van NICEfamily een filmpje gepubliceerd waarin ze bezoek krijgen van 'buurman' Fabrizio uit Temptation Island. Fabrizio is zelf afkomstig van Houthalen en heeft een Tattoo Saloon in Beringen. Hij vertelt op de zetel van het koppel over zijn avonturen in Thailand en gaat daarbij geen enkel onderwerp uit de weg. De fans zijn alvast enthousiast. Wie zelf wil weten wat Fabrizio te vertellen had, moet zeker zelf eens een kijkje nemen op het Youtube-kanaal van NICEfamily. (BVDH)