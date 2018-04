Straffe huishoudhulpen krijgen firmawagen 04 april 2018

02u49 0 Beringen Het moeten niet altijd managers of CEO's zijn die een bedrijfswagen krijgen. Tien 'straffe medewerkers' van Staffing Homeservices in Paal krijgen er nu ook eentje, inclusief tankkaart.

Staffing Homeservices uit Paal zet huishoudhulpen in, en die moeten natuurlijk liefst mobiel zijn. "Door hen een firmawagen aan te bieden, willen we een antwoord bieden op dat mobiliteitsvraagstuk", zegt CEO Wim Van Cauter. "En meteen ook onze klanten een uitstekende service bieden en onze groei doortrekken. Doordat onze huishoudhulpen mobieler worden, kunnen ze bijvoorbeeld meerdere gezinnen op een dag helpen. Een win-winsituatie, want de vraag naar huishoudhulp blijft intussen maar stijgen. Intussen rijden de eerste tien huishoudhulpen al rond met een firmawagen."





Dertig uur per week

De huishoudhulpen gaan de baan op met een Fiat 500, vooropgesteld dat ze meer dan dertig uur per week werken voor Staffing Homeservices. Wie minder werkt, kan mits een kleine bijdrage ook een wagen van de zaak bezigen. (BVDH)