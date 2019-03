Straatracers uit het verkeer gehaald Toon Royackers

11 maart 2019

20u59 0 Beringen Afgelopen weekend heeft de politie controles gehouden op de Staatsbaan in Ham en aan de Beverlosesteenweg, de Diestersteenweg en de Koolmijnlaan in Beringen. Daarbij werden ook twee straatracers uit het verkeer gehaald.

In totaal controleerde de politie 877 bestuurders. Vijf van hen hadden duidelijk te diep in het glas gekeken, zes bestuurders konden geen geldige verzekering voorleggen, drie personen droegen geen veiligheidsgordel en twee auto’s vertoonden technische gebreken. De politie schreef ook nog eens 34 snelheidsbekeuringen uit. Bij de actie werden bovendien twee straatracers betrapt die snelheden van 117 en zelfs 120 kilometer per uur haalden op Beverlosesteenweg. De toegestane snelheid bedraagt daar slechts zeventig per uur. De twee snelheidsduivels mochten meteen hun rijbewijs inleveren.