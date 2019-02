Straatracer rijdt 192 waar 70 toegelaten is Toon Royackers

25 februari 2019

13u41 0 Beringen Afgelopen weekend heeft de lokale politie van Beringen, Ham en Tessenderlo opnieuw controles gehouden in de strijd tegen nachtelijke straatraces. Dat leverde helaas opnieuw enkele spectaculaire resultaten op.

In totaal werden er tussen 21 en 4 uur ‘s nachts 397 voertuigen gecontroleerd. 69 bestuurders (ofwel 17 procent) reed sneller dan toegelaten. De controles vonden plaats aan de Heidestraat in Ham, de Schoterweg en de Heilig Hartlaan in Tessenderlo en de Kruisbaan en Heppensesteenweg in Beringen. In Tessenderlo werden snelheden gemeten tot 114 kilometer per uur waar slechts 70 toegelaten is. Op de Heppensesteenweg in Leopoldsburg scheurde een wagen met 192 per uur voorbij de controlepost. Ook daar is maximaal 70 toegelaten.