Stookoliedief vrij onder voorwaarden 20 april 2018

Een man uit Beringen is afgelopen zaterdag betrapt op een werf op de Molenberg in Diest. Op enkele werven in de buurt werden in de afgelopen maanden verschillende diefstallen gepleegd. Er werd steeds werkmateriaal en grote hoeveelheden brandstof gestolen. In de auto van de dertiger werden die zaterdag werkmateriaal en lopers van werfvoertuigen aangetroffen. De auto rook ook heel erg naar stookolie. Bij een huiszoeking op het adres van de man in Beringen werden meer dan tien bidons met brandstof en oliën gevonden. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek. De verdachte werd maandag voorgeleid en vrijgelaten onder voorwaarden. (KBG)